لماذا رفعت "فودافون" رسوم تحويل الأموال عبر المحمول؟

كتب- محمد علاء الدين:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، إن رسوم تحويل الأموال عبر خدمة "فودافون كاش"، عادت إلى وضعها الطبيعي، بعد انتهاء فترة الخصم، في نهاية الشهر الماضي، وفقا لقرار المجلس القومي للمدفوعات.

وأوضح عصام، في تصريحات لمصراوي: "لم نرفع رسوم تحويل الأموال، ولكن كانت الشركة تقدم خصما بنسبة 50% عليها، تنفيذا لتعليمات المجلس القومي للمدفوعات، وانتهت فترة الخصم.. وبالتالي عدنا للأسعار التي كانت مقررة قبل الخصم".

ومن المتوقع أن تقوم باقي شركات المحمول العاملة في السوق برفع رسوم تحويل الأموال عبر المحمول، على غرار فودافون.

وحاليا، تبلغ رسوم تحويل الأموال من فودافون إلى محفظة أخرى بفودافون جنيها واحدا، أما رسوم التحويل من فودافون لمحفظة أخرى في شبكة أخرى، فتبلغ 2% من قيمة المبلغ، وبذلك تصبح الرسوم المحصلة عن كل ألف جنيه يتم تحويلها عبر محفظة فودافون كاش إلى 20 جنيها بدلاً من 10 جنيهات.