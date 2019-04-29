تعرف على أسعار الذهب بمصر في يوم شم النسيم

كتب- مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس الأحد دون تغيير.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 612 جنيها، وهو نفس مستواه خلال اليومين الماضيين.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 525 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 699 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4896 جنيها.

وأشار نادي نجيب إلى أن الطلب على شراء الذهب لا يزال ضعيفا، وأن موسم أعياد الربيع لم تنجح في تحفيز الطلب على المعدن الثمين في مصر، خاصة مع التركيز حاليا على شراء الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنا مع شم النسيم.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغيير تقريبا اليوم الاثنين، ليُتداول المعدن الثمين قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الذي لامسه في الجلسة السابقة، بفضل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد بيانات في الآونة الأخيرة تُظهر ضعف التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

ويضع خفض أسعار الفائدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يقلص تكلفة الذهب المُقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، كما أن خفض الفائدة يزيد جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1284.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 أبريل عند 1288.59 دولار في الجلسة السابقة، بحسب الوكالة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1287.70 دولار للأوقية.

وحقق الذهب أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في سبعة أسابيع يوم الجمعة بعد انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات، في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ليركزوا على النقاط الضعيفة.