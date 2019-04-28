ورشة عمل لـ"القومي للإدارة" لتحديد الاحتياجات التدريبية للوظائف العليا

القاهرة- مصراوي:

عقد المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية لعينة من المستويات الوظيفية العليا والإدارة الإشرافية الوسطى بالجهاز الإداري، وفقا لبيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وقالت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن الورشة تأتي في إطار استراتيجية بناء وتنمية القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة (2018-2022) التي أعدتها وزارة التخطيط.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى دعم القدرات البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية تواكب التغيير وتسهم في تأهيل الفئات المستهدفة بالمهارات والكفاءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وذكرت شريفة شريف أن الورشة تأتي بهدف تحديد الاحتياجات التدريبية لعينة من المستويات الوظيفية العليا والإدارة الإشرافية الوسطي بالجهاز الإداري، مشيرة إلى أن الورشة تستهدف عينة من 500 موظف من الفئة المستهدفة بهدف صياغة برامج تدريبية تتلاءم واحتياجات التدريب الفعلية.



وأوضحت شريفة أنه بمجرد الانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال الورشة يقوم المعهد القومي للإدارة بتنظيم ما يقرب من 5 حزم تدريبية تستهدف عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك على مدار النصف الثاني من العام الحالي للعمل علي تعزيز كفاءاتهم وبناء قدراتهم في المجالات التي تم تحديدها.

وكان المعهد القومى للإدارة انتهي مؤخرا من تدريب ٢٥ من أطباء معهد بحوث أمراض العيون التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على البرنامج التدريبي "الإبداع وطرق اتخاذ القرار" والذي استمر على مدار يومين.