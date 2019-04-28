ترامب: اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار بمصانع سيارات أمريكية جديدة



القاهرة- وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وكان ترامب، قال أول أمس الجمعة، في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن محادثات التجارة مع اليابان تسير قدما بشكل جيد، وربما يمكن الوصول إلى اتفاق قبل زيارته إلى اليابان في مايو المقبل، وفقا للوكالة.

وقال ترامب إن اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأبلغ آبي الصحفيين في البيت الأبيض أنه يتطلع إلى مناقشات التجارة وأكد على أهمية الروابط بين البلدين.

وتقاوم اليابان ضغوطا أمريكية لربط التجارة بقضايا العملة، وأوضح ترامب أنه غير راض عن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة والذي يأتي معظمه من صادرات السيارات، بحسب الوكالة.