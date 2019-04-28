الاستثمار تصدر قرارا لتحفيز إنشاء مصانع لتدوير المخلفات بالمناطق الحرة

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، قرارا تنفيذيا يتعلق بتحفيز إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الخاصة بالمصانع العاملة في المناطق الحرة، وفقا لبيان من الهيئة.

كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري الخاص بتنظيم عمليات التنازل عن المواقع داخل المناطق الحرة العامة إعمالا لأحكام قانون الاستثمار، وفقا للبيان.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين.