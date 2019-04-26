شركة مبادلة الإماراتية تطلق صندوق استثمار بمليار دولار في أبوظبي

القاهرة – وكالات:

قالت شركة مبادلة للاستثمار المملوكة للدولة، إنها أطلقت صندوقا جديدا حجمه مليار دولار باسم "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" لاستطلاع الفرص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت مبادلة في بيان نقلته الوكالة، إن الصندوق الجديد سيتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقرا له، والسوق هي المركز المالي لأبوظبي، وسيستغل شبكات مبادلة لخلق فرص استثمار في المنطقة.

وأضافت ”الصندوق الجديد سيستهدف فرصا في مجالات إدارة الأصول، والتمويل المتخصص والبنية التحتية المالية، ومن المتوقع أن يكون للمستثمرين حضور فعلي في سوق أبوظبي المالي العالمي“.

وتدير مبادلة أصولا بقيمة تزيد عن 225 مليار دولار وتعهدت بمبلغ 15 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار دولار. وتملك الشركة حصص ملكية في شركات من بينها جنرال إلكتريك ومجموعة كارلايل للاستثمار المباشر.

وسوق أبوظبي المالي العالمي الذي تأسس في عام 2015 هي المنطقة المالية الحرة لأبوظبي، وتضم مقرات بنوك وصناديق استثمار وشركات إدارة أصول وتكنولوجيا.