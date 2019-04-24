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    الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

    03:01 م الأربعاء 24 أبريل 2019
    الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

    الليرة التركية

    القاهرة- وكالات:

    بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف أكتوبر، اليوم الأربعاء في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون المخاطر النابعة من الاعتراضات على نتائج الانتخابات في اسطنبول وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

    وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزي التركي المقرر يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حين من المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24%، بحسب وكالة رويترز.

    وتراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83، ليصل انخفاض العملة إلى 10% منذ بداية العام، وهذا أدنى مستوى لليرة منذ 15 أكتوبر، باستثناء ”تراجع ضئيل شهدته العملة في يناير الماضي.

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