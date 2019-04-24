ارتفع بـ "البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما انخفض سعر الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر سعرا الشراء والبيع في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

وتراجع شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.15 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.23 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.