أسعار الدولار تنخفض بالبنك التجاري الدولي وترتفع في كريدي أجريكول

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما ارتفع السعر في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

بينما رفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشا إلى 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والبركة، والإسكندرية عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.16 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.