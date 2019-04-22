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    البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع مصنع 999 الحربي لتسويق منتجاته

    10:58 ص الإثنين 22 أبريل 2019
    البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع مصنع 999 الحربي لتسويق منتجاته

    قيادات البنك الزراعي ومصنع 999 بعد توقيع البروتوكو

    كتبت- منال المصري:

    وقع البنك الزراعي المصري، ممثلًا في الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ومصنع 999 الحربي، بروتوكول تعاون اليوم الاثنين بهدف تسويق منتجات المصنع من خلال منافذ الشركة.

    وقال بيان للبنك إن الشركة ستوزع منتجات المصنع من الميكنة الزراعية وملحقاتها للمزارعين والفلاحين وشركات الإنتاج الزراعي من خلال منافذ الشركة المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية خاصة المناطق الريفية والزراعية.

    وحضر توقيع البروتوكول محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات الوزارة والبنك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

    وقال البيان إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الجهود الرامية لتشجيع الإنتاج المحلي من المعدات والأدوات الزراعية بما يساهم في تحقيق التنمية الريفية والزراعية وتسهيل حصول الفلاح أو المزارع على ما يلزم من معدات أو أدوات لخدمة نشاطه من خلال منافذ الشركة القريبة منه وبتمويل من البنك في إطار البرامج التمويلية الميسرة التي يقدمها للفلاحين والمزارعين.

    البنك الزراعي المصري مصنع 999 الحربي التنمية الزراعية محمد العصار

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