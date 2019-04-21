وزير التجارة يصدر قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر على الجلود لمدة عام

كتبت- دينا خالد:

أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست وذلك لمدة عام اعتباراً من 2 مايو المقبل.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد، نص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 631 لسنة 2017 والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيهًا على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيهًا على الجلد اللباني، و15 جنيهًا على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيهًا على الجلد الجملي.

وقالت أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، في البيان إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على إحداث التوازن بين الكميات المعروضة من الجلد والطلب المحلي عليه من الصناعة الوطنية، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات تامة الصنع من الأحذية والمصنوعات الجلدية.

وأشارت الوصال، إلى أنه منذ صدور هذا القرار في عام ٢٠١٧ حدث استقرار كبير في أسعار الجلود وانخفضت أسعارها بما انعكس إيجاباً على سعر المنتج النهائي .