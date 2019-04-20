أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات السبت بعد أسبوع "الهبوط الكبير"

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، جنيها واحدا للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، وذلك بعد هبوط كبير خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 18 جنيها للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 609 جنيهات، مقابل 608 جنيهات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 522 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 696 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4872 جنيها.

وتوقع نادي نجيب، أن تعود أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال تعاملات الأسبوع المقبل مع ثبات أسعار الدولار، بعدما فقد الجرام 18 جنيها الأسبوع الماضي.