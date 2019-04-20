وزارة التخطيط تنهي سلسلة الندوات التثقيفية الاقتصادية للموظفين

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنها أنهت سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لمجموعة من الموظفين والتي نظمها المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن سلسلة الندوات التثقيفية شملت، ثلاث ندوات تناولت موضوعات الشمول المالي في مصر، والتحول الرقمي، وآخرى تضمنت شرح وتبسيط عدد من المفاهيم الاقتصادية الكلية للموظفين.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري.

وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن هدف من تلك الندوات هو محاولة تبسيط مجموعة من المفاهيم الاقتصادية والمالية لموظفى الجهاز الإداري للدولة، ويأتى ذلك في إطار محور بناء وتنمية القدرات كمحور رئيس في خطة الإصلاح الإدارى بهدف رفع قدرات الموظفين فى المجالات الاقتصادية والمالية وفهم المصطلحات التى تتبناها الدولة في إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن التدريب أصبح ضرورة ملحة داخل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الاهتمام بتنمية وبناء القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وأشارت شريفة إلى أن أى جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التى تحدث فى مجالات العمل.