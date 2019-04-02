جميعة اتصال تعقد ورشة عمل للتعريف بمبادرة "وظيفة تك"

كتب- محمد علاء الدين:

نظمت جمعية اتصال ورشة عمل بمشاركة أكثر من 50 شركة صغيرة ومتوسطة للتعريف بمبادرة "وظيفة تك " التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تدريب وتشغيل الخريجين بميزانية 100 مليون جنيه في مرحلتها الأولى.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء عن جمعية اتصال، حضر ورشة العمل كلا من هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ، إيمان عاشور، رئيس المعهد القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، إن هدف عقد الورشة هو المساعدة في تذليل التحديات في توفير فرص عمل جديدة للموظفين خاصة وأن 65% من سكان مصر من الشباب ، مشيرا إلى ضرورة استغلال المزايا التنافسية التي تتميز بها مصر من توافر الكوادر البشرية المدربة.

اضاف الطحاوي، أن مبادرة "وظيفة تك" تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبها قالت هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن المتدرب سيحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب مميز، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي تصل مدته إلى ٣ أشهر يقدم فيها بنك ناصر قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية، وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض.

فيما يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات خلال مدة تصل إلى 3 سنوات على ألا يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله .

تابعت "المبادرة في مرحلتها الأولى نجحت في توفير 1600 فرصة عمل لشباب الخريجين برواتب شهرية تتراوح بين 4000 و 10000 جنيه، فيما تهدف المبادرة الوصول بالأعداد المتدربة إلى أكثر من 5 آلاف شخص سنويا.