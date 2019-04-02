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    تعرف على أسعار الدولار في 9 بنوك مع بداية التعاملات

    10:35 ص الثلاثاء 02 أبريل 2019
    تعرف على أسعار الدولار في 9 بنوك مع بداية التعاملات

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك الأهلي بنك مصر البنك العربي الأفريقي

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