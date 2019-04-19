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    إيني الإيطالية توقع اتفاق تنقيب وإنتاج مع إمارة رأس الخيمة

    02:26 م الجمعة 19 أبريل 2019
    إيني الإيطالية توقع اتفاق تنقيب وإنتاج مع إمارة رأس الخيمة

    شركة إيني الايطالية

    القاهرة - وكالات

    وقعت شركة إيني الايطالية اتفاقا للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع إمارة رأس الخيمة، في أحدث توسع لشركة النفط الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط.

    ويشمل الاتفاق المنطقة البحرية (أ) في رأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وقالت إيني في بيان أمس الخميس إن الاتفاق وُقع بين إيني وهيئة رأس الخيمة للبترول.

    وتبلغ مساحة المنطقة (أ) 2412 كيلومترا مربعا. وستتولى إيني دور المشغل للمنطقة، مع حقوق مشاركة بنسبة 90%، فيما ستملك غاز رأس الخيمة النسبة المتبقية البالغة عشرة بالمئة.

    وفي وقت سابق من العام، تعهدت إيني بمبلغ قيمته 3.3 مليار دولار لشراء جزء من رابع أكبر مصفاة في العالم في الإمارات، لتزيد طاقتها الإنتاجية للتكرير بأكثر من الثلث.

    وفي يناير، أرست شركة النفط في إمارة الشارقة امتيازات في ثلاث مناطق على إيني.

    وفي نفس الشهر، وقعت إيني اتفاق تنقيب وإنتاج مع سلطنة عمان المجاورة للإمارات.

    شركة إيني إمارة رأس الخيمة النفط الإمارات عمان

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