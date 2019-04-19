تفاصيل وشروط.. 5 بنوك تصدر حسابات توفير وبطاقات مشتريات للأطفال

كتبت- منال المصري:

طرحت بعض البنوك منتجات مصرفية مبتكرة مخصصة للأطفال بهدف تحفيز الآباء على بث الثقافة المصرفية في أبنائهم من سن الطفولة.

وحددت البنوك بعض المنتجات التي تخاطب للأطفال من تحت سن 21 عاما، التي انحسرت بين حسابات توفير تحت مسمى حسابات "القصر" أو بطاقة مشتريات بهدف ميكنة مدفوعات الأطفال في المتاجر والنوادي والمدارس كما نرى في التقرير التالي.

ووضعت البنوك بعض الشروط الميسرة لإصدار المنتجات المصرفية للأطفال تمثلت في تقديم شهادة ميلاد الطفل وصورة من الرقم القومي من أحد الوالدين وإيصال مرافق خدمات حديث مثل الكهرباء أو المياه.

ويرصد "مصراوي" أنواع المنتجات المصرفية للأطفال في 5 بنوك هي : التعمير والإسكان، والقاهرة، والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والأهلي المصري.

1- بنك التعمير والإسكان:

يصدر حساب توفير ذات الجوائز ويتم فتح الحساب بحد أدنى 50 جنيه، ويتم احتساب العائد على أول 500 جنيه بالحساب .

إصدار بطاقة ديبت على الحساب .

يتم السحب الدوري على الجوائز كل 6 أشهر على كل حساب يصل رصيده إلى 100 جنيه، وهذه الجوائز تتمثل في : شقة قيمتها 200 ألف جنيه أو مقدم وحدة سكنية قيمته 100 ألف جنيه ويجوز صرف الجائزة نقدا أو مقدم وحدة سكنية قيمته 50 ألف جنيه ويجوز صرف الجائزة نقدا بالإضافة إلى مئات من الجوائز النقدية الأخرى التى تتراوح قيمتها بين 250 جنيه إلى 1500 جنيه.

2- بنك القاهرة:

يطرح البنك بطاقة بنكية مدفوعة مقدما للأطفال من سن 10 سنوات، تتيح لهم خدمة السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي بهدف سداد مشترياتهم إلكترونيا على مدار اليوم.

يبلغ الحد الأدنى لشحن الكارت 100 جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيه يوميًا بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريًا.

تساعد البطاقة الأطفال على تسديد مشترياتهم إلكترونيا في السوبر ماركت والمولات والمطاعم وغير ذلك، ويتم شحن البطاقة بعد انتهاء رصيدها من داخل أي فرع للبنك أو من خلال ماكينة الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما تتيح البطاقة للأطفال الشراء من على الإنترنت، حيث يرسل البنك بعد كل حركة شراء رسالة نصية على هاتف حامل البطاقة مدون بها تفاصيل الحركة بالقيمة والتاريخ.

ويتم إصدار البطاقة المدفوعة مقدما من خلال توجه ولي أمر الطفل لأي فرع من فروع بنك القاهرة، وتقديم طلب إصدار بطاقة مدفوعة مقدما مرفق معها صورة من البطاقة الشخصية وشهادة ميلاد الطفل، ويتسلم ولي أمر الطفل البطاقة المدفوعة مقدما في نفس اليوم بعد تنشيطها بالفرع.

3- البنك الأهلي المصري:

يطرح البنك حساب توفير المستقبل يصدر بحد أدنى 500 جنيه، ويكون الحساب مُعفى من مصاريف فتح الحساب والمصاريف السنوية وكذا مصاريف كشف الحساب ومصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر.

يصدر الحساب باسم الطفل تحت وصاية أحد الوالدين كما يتيح البنك اصدار الحساب باسم الشاب دون وصاية بشرط لا يقل السن عن 16 عاما كحد أدنى .

يتم احتساب العائد بداية من رصيد 3000 جنيه، كما يتيح خدمة التأمين على حياة العميل مجانا بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه، حسب رصيد الحساب حيث يتم تعويض العميل في حالة الوفاة .

و يمكن للعميل الاشتراك بالفون كاش مجانا والتي توفر العديد من الخدمات منها دفع الفواتير، وشحن رصيد الهاتف المحمول، وتحويل مبالغ مالي لمحافظ أخرى، واستقبال حوالات خارجية وسحب نقدي، وحجز طيران، وتجديد رخصة القيادة والشراء عبر الإنترنت والتمتع بخدمات الأهلي نت مجانا التي توفر الاطلاع على كافة المعاملات والتحويل بين الحسابات داخل البنك الأهلي وخارجه.

4- التجاري الدولي:

يصدر حساب توفير الأطفال تحت سن 21 عاما بوصاية ولي الأمر، ويبدأ فتح الحساب من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

وتبلغ مصاريف فتح الحساب 100 جنيه، ويتم إصدار بطاقة ديبت على الحساب.

5- قطر الوطني الأهلي:

يصدر حساب توفير باسم الطفل تحت وصاية الأب أو الأم، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه، مع مصاريف فتح الحساب 35 جنيها، ويتم إصدار بطاقة ديبت على الحساب.