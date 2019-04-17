أسهم يوفنتوس تهوي عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا وقفزة في أسهم أياكس

القاهرة- وكالات:

هوت أسهم يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بنحو الربع اليوم الأربعاء عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس امستردام الهولندي.

في المقابل، ارتفعت أسهم الفريق الهولندي إلى مستوى قياسي مع بلوغه الدور قبل النهائي لأرفع البطولات على صعيد الأندية الأوروبية لأول مرة منذ موسم 1996-1997، بحسب وكالة رويترز.

وخسر الفريق القادم من تورينو 2-1 على أرضه أمام أياكس أمس الثلاثاء في إياب دور الثمانية ما أدى لخروجه من البطولة بعد هزيمته 3-2 في مجموع المباراتين.

وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، تراجع سهم يوفنتوس بنسبة 16.15 في المئة ليبلغ 1.4150 يورو بعد أن انخفض في وقت سابق من التعاملات إلى 1.275 يورو. وارتفعت أسهم أياكس بنسبة 8.45 في المئة إلى 1.4500 يورو.

وضم يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقابل 100 مليون يورو (113 مليون دولار) على أمل مساعدته للنادي على الفوز بلقب دوري الأبطال كما فعل مع ريال مدريد في اخر ثلاثة مواسم.

وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لسبعة مواسم متتالية لكنه لم يستطع الفوز "بالثلاثية" التي تشمل الدوري الإيطالي وكأس ايطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وانترناسيونالي هو النادي الإيطالي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز تحت قيادة جوزيه مورينيو في موسم 2009-2010.

وودع يوفنتوس منافسات كأس إيطاليا هذا الموسم كما أهدر فرصة حسم لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي يوم السبت الماضي عقب خسارته المفاجئة 2-1 أمام سبال.

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