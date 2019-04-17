القابضة للسياحة تفتتح فندق اللسان برأس البر بعد تطويره يونيو المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

تفتتح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، يونيو المقبل، فندق اللسان برأس البر، بعد تطويره بتمويل ذاتي.

وقالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة، لمصراوي، إن الفندق ملك محافظة دمياط، وتعاقدت عليه الشركة القابضة للسياحة مقابل حق انتفاع لمدة 49 عامًا، وكان منشأ خرساني فقط ومتهالك.

وبعد توقيع التعاقد، موّلت الشركة القابضة عملية تطوير الفندق، ليصبح فندق 5 نجوم، بتكلفة 230 مليون جنيه، لتديره شركة شتايجنبرجر الألمانية، لمدة 15 عامًا.

وتمتلك الشركة القابضة، فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.