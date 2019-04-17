  • عاجل:برودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان درجات الحرارة)- اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التعديلات الدستورية حريق نوتردام الطقس عزل البشير أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

    القابضة للسياحة تفتتح فندق اللسان برأس البر بعد تطويره يونيو المقبل

    12:12 م الأربعاء 17 أبريل 2019
    القابضة للسياحة تفتتح فندق اللسان برأس البر بعد تطويره يونيو المقبل

    ميرفت حطبة

    كتبت- شيماء حفظي:

    تفتتح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، يونيو المقبل، فندق اللسان برأس البر، بعد تطويره بتمويل ذاتي.

    وقالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة، لمصراوي، إن الفندق ملك محافظة دمياط، وتعاقدت عليه الشركة القابضة للسياحة مقابل حق انتفاع لمدة 49 عامًا، وكان منشأ خرساني فقط ومتهالك.

    وبعد توقيع التعاقد، موّلت الشركة القابضة عملية تطوير الفندق، ليصبح فندق 5 نجوم، بتكلفة 230 مليون جنيه، لتديره شركة شتايجنبرجر الألمانية، لمدة 15 عامًا.

    وتمتلك الشركة القابضة، فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.

    ميرفت حطبة رأس البر فندق اللسان الشركة القابضة للسياحة والفنادق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان