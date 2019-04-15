الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التجارة بفرض رسوم واردات الحديد والبليت

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم الاثنين.

وكانت وزارة المالية قالت في بيان، إنها بدأت تحصيل الرسوم بداية من اليوم الاثنين، وأضافت الوزارة أن الهدف من القرار "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

وكان جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة قال خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد إن "الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال".

وأضاف "نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء تضم كافة الأطراف والجهات بالدولة لدراسة الموقف وسنقبل بأي قرار تقره اللجنة المحايدة".

في المقابل طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.

لكن صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد يرفضون القرار بشدة ونشروا استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحف اليوم لوقف تنفيذ القرار.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لوكالة رويترز، إن "معظم مصانع الحديد متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضي بعد أنباء عن صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب في زيادة أسعار الحديد بنحو 500 جنيه للطن الليلة الماضية".