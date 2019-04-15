أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين جنيهين للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، تأثرا بهبوط الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 623 جنيها مقابل 625 جنيها أمس الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 534 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 712 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4984 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية تراجعا بنحو 4.03 دولار بنسبة 0.31% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1286.40 دولار في الساعة الثانية و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.