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    بنك الإسكندرية: 5 آلاف مستفيد من برنامجنا للتنمية المستدامة

    12:33 م الإثنين 15 أبريل 2019
    بنك الإسكندرية: 5 آلاف مستفيد من برنامجنا للتنمية المستدامة

    بنك الإسكندرية

    كتب- محمد علاء الدين ومنال المصري:

    قالت ليلى حسني مديرة مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، إن أكثر من 5 آلاف شخص يستفيدون من برنامج البنك للتنمية المستدامة.

    وأضافت ليلى خلال المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية، اليوم الاثنين، أن البنك اتجه في الفترة الأخيرة للتمويل المستدام وذلك لخلق منتجات مصرفية تخدم وحدة المسئولية الاجتماعية.

    وتابعت: "حاليا لدينا منتجان في هذا الشق وحققنا نجاحا كبيرا في الصعيد".

    بنك الإسكندرية منتجات مصرفية التنمية المستدامة ليلى حسني

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