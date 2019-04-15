بنك الإسكندرية: 5 آلاف مستفيد من برنامجنا للتنمية المستدامة

كتب- محمد علاء الدين ومنال المصري:

قالت ليلى حسني مديرة مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، إن أكثر من 5 آلاف شخص يستفيدون من برنامج البنك للتنمية المستدامة.

وأضافت ليلى خلال المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية، اليوم الاثنين، أن البنك اتجه في الفترة الأخيرة للتمويل المستدام وذلك لخلق منتجات مصرفية تخدم وحدة المسئولية الاجتماعية.

وتابعت: "حاليا لدينا منتجان في هذا الشق وحققنا نجاحا كبيرا في الصعيد".