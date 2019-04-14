تعرف على أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 625 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 536 جنيها، وعيار 24 نحو 714 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 5000 جنيه.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى إغلاق البورصات العالمية، لأن اليوم الأحد هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية، وبالتالي استقرار الأسعار العالمية عند مستوياتها في نهاية تعاملات أول أمس الجمعة.