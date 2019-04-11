الإحصاء: 30% تراجعا في عجز الميزان التجاري بعد انخفاض الواردات

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن العجز في الميزان التجاري تراجع إلى 2.79 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض 29.7%.

جاء ذلك بعد انخفاض قيمة الواردات بنسبة 20%، حيث بلغـت 5.12 مليار دولار خـلال شهر يناير 2019 مقابل 6.40 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويأتي تراجع إجمالي قيمة الواردات تأثرا بانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 38.3%، واللدائن بأشكالها الأولية"بلاستيك" بنسبة 19.8%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 8.6%، والقمح بنسبة 32.1%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها مواد أولية من الحديد أو الصلب بنسبة 7.7%, وسيارات الركوب بنسبة 70.1%، واللحوم بنسبة 12.7%.

وفي المقابل انخفض قيمة الصادرات المصرية خلال يناير الماضي بنسبة 4.2%، حيث بلغت 2.33 مليار دولار مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة 48.2%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 13%، والأثاث بنسبة 2.5%، والصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 16.7%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 9.1%، والأسمدة بنسبة 5.1%، والبرتقال الطازج بنسبة 1.6%.