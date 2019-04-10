مع اقتراب رمضان.. أسعار الفول تتراجع بعد ظهور بشائر المحصول الجديد

كتبت- دينا خالد:

قال محمد سليمان، مستورد وتاجر بسوق الغلال، إن أسعار الفول البلدي تراجعت بشكل ملحوظ منذ بداية الشهر الجاري، مع ظهور بشائر المحصول الجديد في السوق.

وأضاف سليمان، أن سعر كيلو الفول البلدي انخفض في سوق الغلال، ليتراوح حاليا بين 19 و20 جنيها.

وكانت أسعار الفول البلدي، ارتفعت في الشهور الأخيرة، ليتراوح سعر الكيلو بين 22 و30 جنيهًا، و15 و19 جنيهًا للفول المستورد من النوع الصالح للطعام، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وقال سليمان إن "الأسعار تتراجع بشكل تدريجي وملحوظ منذ بداية الشهر، مع طرح الكميات المخزنة من الفول البلدي، وظهور بشائر المحصول المحلي الجديد في الأسواق".

وأضاف أن ظهور المحصول المحلي، تزامن أيضا مع موسم حصاد الفول العالمي، في دول مثل إنجلترا وفرنسا، مما أدى إلى تراجع سعر الفول المستورد في السوق، إلى ما بين 12 و17 جنيها.

وكان تجار قالوا لمصراوي، في وقت سابق، إن ارتفاع أسعار الفول في السوق المحلي، جاء نتيجة تراجع الإنتاج العالمي من الفول خلال الموسم الماضي، إذ أن مصر تستورد بين 85 و90% من استهلاكها من الفول سنويًا، وتنتج نحو 10% فقط من استهلاكها، بما يكفي لمدة شهرين.

ويعد الفول البلدي من المحاصيل الشتوية التي تزرع في عدد من المحافظات على رأسها الغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، وسوهاج.

وقال سليمان، إن موسم حصاد المحصول الجديد من الفول البلدي، تزامن مع اقتراب شهر رمضان، الذي يزيد فيه استهلاك الفول بنحو 70% عن الأشهر الأخرى، "وهو ما يعني أن الأسعار ستكون مناسبة ولن تحدث أي أزمات في الفول خلال رمضان".

وكان وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، قال يوم الإثنين، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، لمتابعة الأسعار وتوافر السلع، إن الحكومة ستطرح كميات من الفول بسعر 14 جنيها، في معارض أهلا رمضان، بفضل الكميات التي تم استيرادها في الفترة الماضية.

يذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر قرارا الشهر الماضي باستثناء واردات (الفول، والعدس، والأرز) من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام، تيسيرا لعمليات الاستيراد، من أجل توفير هذه السلع في الأسواق وضبط أسعارها بالأسواق المحلية.