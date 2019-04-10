وزير التجارة: شركة صينية تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في السوق المصري

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن شركة هواجيان الصينية تعتزم توجيه استثماراتها للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف الشركة ضخ استثمارات ضخمة بمدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي وبصفة خاصة المنتجات تامة الصنع (المصنوعات الجلدية) ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف نصار أن الشركة تستهدف أيضاً في إطار خطتها للاستثمار في مصر إقامة منطقة صناعية متكاملة على مقربة من أحد المطارات الدولية لإنتاج عدد من الصناعات الخفيفة التي تتضمن المنسوجات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد شركة هواجيان الصينية برئاسة زانج هوارونج، رئيس الشركة، حيث تناول اللقاء بحث خطة الشركة للاستثمار في السوق المصري، وأهم القطاعات الصناعية التي تستهدف الاستثمار فيها، وفقا للبيان.

وأشار نصار إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة الكبيرة في مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى كونها واحدة من كبريات الشركات المستثمرة في أفريقيا نظراً لتواجدها بالسوق الإثيوبي والذي حققت فيه نجاحات كبيرة من خلال إنشاء مدينة متكاملة للصناعات الجلدية في أديس أبابا باستخدام أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.

ويرى نصار أن مصر تمتلك العديد من المزايا التي تؤهلها لتكون مركزا محوريا للعديد من الصناعات في المنطقة من حيث توافر الموقع الجغرافي المتميز، والعمالة المدربة والمؤهلة، وكذا منظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، مما يتيح للشركة الانفتاح على سوق استهلاكي ضخم قوامه نحو 1.8 مليار مستهلك.

وذكر نصار أن تواجد الشركة بالسوق المصري لن يكون بمثابة فرصة للنفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية فحسب بل والتوجه نحو السوق الأوروبي أيضاً، حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنح الشركات العاملة في مصر ميزة تفضيلية في التصدير لأسواق الاتحاد.

وأكد نصار أن مصر تقدم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المستثمرين والاقتصاد المصري على حدٍ سواء.

وقال زانج هوارونج رئيس شركة هواجيان الصينية، إنه زار موقع المنطقة النسيجية بمدينة السادات للتعرف على الإمكانات المتاحة بالمدينة، حيث تعد المدينة صرحاً صناعياً كبيراً يعكس مدى التقدم الصناعي الذي تشهده الصناعة المصرية في الوقت الحالي.

وأشار هوارونج إلى أن خطة الشركة لضخ استثماراتها بالسوق المصري يأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق الرامية إلى تشجيع الاستثمار بدول الحزام والطريق، حيث تأتي مصر كأحد أهم الدول المحورية في هذا الطريق.