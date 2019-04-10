توفيق يبحث مع وزير الاقتصاد التشادي التعاون في مجال الأدوية والمقاولات

كتبت- شيماء حفظي:

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات، مع أحمد محمد باشر وزير الاقتصاد والتنمية الصناعية التشادي، والوفد المرافق له، حول فرص التعاون المشترك وخاصة في مجال الأدوية والمقاولات، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال توفيق، إن الوزارة حريصة على تدعيم التعاون بين البلدين خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، في إطار توجه الدولة لتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجارى مع دول القارة الإفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، بحضور المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعتين للوزارة، بحسب البيان.

وتناولت المباحثات سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، حيث استعرض رئيسا الشركتين القابضتين محفظة الشركات التابعة لهما ومجالات عملها لبحث فرص التعاون الممكنة.

وقدم الوزير التشادي دعوة لوزير قطاع الأعمال العام للمشاركة في المنتدى الاقتصادي للدول العربية وتشاد الذي يعقد في العاصمة التشادية "انجمينا" خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 1 مايو 2019، لبحث فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين.



واستعرض الوزير التشادي ملامح الخطة الوطنية للتنمية والتي تشمل عدة محاور أساسية منها الزراعة، والثروة الحيوانية، والطاقة، والبنية التحتية، والمناجم، والبترول، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تشاد يفتح الباب أمام الوصول إلى 6 دول أخرى مجاورة.