أرامكو تعتزم طرح أول سندات دولارية للاستحواذ على حصة من شركة سابك

القاهرة – وكالات:

تعتزم شركة أرامكو السعودية، طرح سندات دولارية مقومة بالدولار لأول مرة من أجل تمويل الاستحواذ على حصة بنحو 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

ومن المتوقع أن يكون الطرح بـ 10 مليارات دولار على الأقل، بعد إتمام ”جولة ترويجية“ هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وسيساعد بيع الديون من الشركة المملوكة للحكومة السعودية، على تمويل استحواذ الشركة على حصة في سابك، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.

وكانت أرامكو قالت الأسبوع الماضي إنها ستشتري 70% في (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.

وقالت فيتش إنه في نهاية 2018، تخطت الأرصدة النقدية لأرامكو حجم ديونها في الميزانية العمومية.

ووفقا لموديز، فإن لدى أرامكو تسهيلات مصرفية حجمها 46.8 مليار دولار، منها 25.5 مليار دولار ما زالت متاحة.

ونظرا لكون أرامكو مملوكة بالكامل للدولة، فإن تصنيفاتها تتماشى مع التصنيف الائتماني للسعودية.

وستبدأ أرامكو عقد اجتماعات مع مستثمري السندات الدوليين هذا الأسبوع بشأن أول ظهور لها في أسواق المال الدولية، إذ تفتح دفاترها للمرة الأولى لفحصها من قبل المستثمرين.

وحصلت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، على تصنيف +Aمن فيتش وA1 ‬ من موديز في أول تصنيف ائتماني لها على الإطلاق، وذلك قبل أول بيع سندات عالمي لعملاق النفط المملوك للدولة وعقب أرباح في 2018 فاقت أرباح نظيراتها من كبرى شركات النفط في العالم.

وقالت فيتش يوم الإثنين إن أرامكو حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 224 مليار دولار في 2018، متخطية إكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في العالم.

وقالت موديز ”أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية“. وأضافت أنه حتى نهاية 2018، كان لدى الشركة 48.8 مليار دولار سيولة مقابل 27 مليار دولار ديونا مسجلة.