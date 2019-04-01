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    الشرقية للدخان تستهدف بيع 20 ألف طن معسل العام المقبل

    04:32 م الإثنين 01 أبريل 2019
    الشرقية للدخان تستهدف بيع 20 ألف طن معسل العام المقبل

    الجمعية العامة للشرقية للدخان

    كتبت- شيماء حفظي:

    تستهدف الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) رفع مبيعاتها من المعسل خلال العام المالي المقبل إلى 20 ألف طن، وفقا للموازنة التقديرية للشركة التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة اليوم.

    وتستهدف الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تحتكر صناعة التبغ والسجائر في مصر، تحقيق صافي ربح بنحو 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 3.25 مليار جنيه متوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

    ووافقت الجمعية العامة للشركة، على حجم المبيعات المستهدفة من السجائر بنحو 64.87 مليار سجارة خلال العام المالي 2019-2020 بالسوق المحلي والتصدير وإنتاج مشترك.

    وتضمنت الموازنة العامة للشركة، خلال العام المالي المقبل أن يصل إجمالي ما يؤول للدولة من حصيلة الضرائب والرسوم نحو 67.7 مليار جنيه.

    وأكدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة، على الحفاظ على حقوق العاملين في الشركة البالغ 13.8 ألف عامل، في ظل تحول الشركة للعمل من القانون 203 لسنة 1991 إلى 159 لسنة 1981 خلال العام المالى المقبل، وذلك بعد بيع 4.5% من أسهم الشركة في البورصة الشهر الماضي.

    واعتمدت الجمعية اجمالى اجور خلال 2019/2020 نحو 2.4 مليار جنيه مقارنة 2.2 مليار جنيه مستهدفة العام الجارى.

    وقال عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة الشرقية للدخان ستكون في وضع أفضل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للشركة تصل إلى 41 مليار جنيه.

    الشرقية للدخان ايسترن كومباني المعسل قطاع الأعمال العام صناعة التبغ السجائر

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