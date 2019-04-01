3 جولات تفقدية لمعيط بمأموريات الضرائب مع نهاية موسم الإقرارات للأفراد

كتب- مصطفى عيد:

عقد محمد معيط وزير المالية 3 جولات تفقدية أولها مركز كبار الممولين للمهن الحرة، ومأمورية ضرائب مهن حرة ثان بمدينة نصر، والثالثة بمأمورية ضرائب مهن حرة أول بجاردن سيتي.

وبحسب بيان من وزارة المالية، استهدفت جولات الوزير تفقد سير العمل وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال الموسم الحالي لتقديم الإقرارات الضريبية من الأشخاص الطبيعية والتي انتهت أمس الأحد، وإقرارات الأشخاص الاعتبارية التي تنتهي 30 أبريل 2019.

وقال وزير المالية، خلال زيارته التفقدية لمركز كبار الممولين للمهن الحرة، إن "المركز يعد نموذجًا متميزًا يحتذى به ونستطيع تكراره على كافة مناطق مصلحة الضرائب".

وأضاف أنه خلال العام المقبل سيكون هناك مبانٍ جديدة مثل مبنى الضرائب بمدينة بورسعيد والذي تم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، والمبنى المجمع للمصالح الإيرادية بمدينة الشيخ زايد والذي يتم الانتهاء منه قريبًا.

وذكر الوزير أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفي لتوفير مقرات للبنوك داخل المأموريات الضريبية تسهيلًا على الممولين، وإنهاء كافة الإجراءات وتحصيل الضريبة إلكترونيًا في مقر المأمورية، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء مقرات ضريبية جديدة وتحديث المقرات الفاعلة حاليًا منتصف 2020.

وعقد محمد معيط وزير المالية خلال الجولة التفقدية لمأمورية ضرائب المهن الحرة بمركز كبار الممولين، اجتماعًا مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة.

وأشار معيط إلى أن مصلحة الضرائب خلال العامين المقبلين ستشهد تطورًا ملحوظًا تجعلها في مصاف مصالح الضرائب العالمية، حيث سيتم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، واستكمال كافة إجراءات الميكنة الشاملة التي تتضمن تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وقال إنه سيتم أيضا اعتماد رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول مع حرص الوزارة على دعم الكوادر الفنية والإدارية وتوفير ظروف أفضل للعمل، مؤكدا أن خطوات الميكنة التي اتخذتها مصلحة الضرائب أدت إلى تخفيف الضغط ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين، حيث ساعدت على خلق ظروف عمل جيدة تساعد الموظف على التركيز في عمله الأساسي.

وأضاف الوزير أنه عند تطبيق أي من الأنظمة الجديدة لتحسين بيئة العمل يتم مواجهة عدد من التحديات والصعوبات، ولكن مع دوران دولاب العمل وبحث ومناقشة تلك المشكلات يتم تداركها بشكل سريع.

وأشار إلى أنه عندما تم بدء العمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة واجهت الوزارة بعض الصعوبات نتيجة لتحول سير العمل إلى نظام إلكتروني متطور وسرعان ما تم الوقوف على تلك المشكلات واتخاذ كافة التدابير لسرعة حلها.

وأكد الوزير دعم الوزارة المستمر والكامل نحو رفع كفاءة العاملين وقدراتهم العلمية من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية وورش عمل سيتم عقدها خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر أن تفعل الوزارة عددا من البروتوكولات بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الدورات والورش الملائمة لطبيعة عمل العاملين بالوزارة.

وخلال جولته بمأمورية ضرائب مهن حرة أول بجاردن سيتي، فوجئ وزير المالية بالتكدس الشديد بالمأمورية وأصدر فورا توجيهات مشددة وصارمة لكل المسئولين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ووضع الخطط البديلة لهذه الفترة الحرجة من موسم الإقرارات، بحسب البيان.

وأكد الوزير ضرورة استغلال كل الأماكن المتاحة لتوفير أماكن انتظار لائقة للممول مع إتاحة العديد من منافذ تقديم الإقرارات وتحصيل الضريبة المستحقة داخل المأمورية لاستيعاب الأعداد الكبيرة والزحام الشديد من الممولين.

وأوضح أنه رغم أن المسئولين داخل المأمورية أكدوا أن هذا الزحام يتكرر سنويا في آخر يومين من موسم تقديم الإقرارات إلا أنه شدد على ضرورة أن تتخذ كل مأمورية كافة المبادرات والإجراءات التي تساعد في تقديم كافة التسهيلات للممول الذى يحرص على أداء حق الدولة.

وذكر وزير المالية أنه كمسئول ومعه قيادات مصلحة الضرائب فإنه يقع على عاتقهم مسئولية توفير ظروف عمل ملائمة للممولين الذين يحرصون على أداء حق الدولة و للعاملين كي يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل.

وقال إن الوزارة تقوم بتحديث البنية التحتية والتكنولوجية وتوفير كافة الأجهزة والأدوات اللازمة للعمل من أجهزة طباعة وحاسبات وأوراق بما يضمن تحسين سير منظومة العمل وسرعة الأداء.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات المتعلقة بزيادة الكوادر الفنية بالمصالح الضريبية بما يلائم الملفات المختلفة والموجودة بمركز كبار الممولين للمهن الحرة، بالإضافة إلى تزويد كافة المصالح الضريبية باحتياجاتهم من أجهزة الحاسب الآلي المطورة والحديثة.

واستمع وزير المالية، خلال الجولة، إلى آراء العاملين حول مدى نجاح تجربة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، حيث أثنى العاملون على نجاح تلك التجربة باعتبارها خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو الارتقاء بمصلحة الضرائب، وفقا للبيان.

وشجع الوزير العاملين على تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها زيادة الحصيلة بشكل فوري، قائلا إن الأفكار والمبادرات هي التي تأتي بالحصيلة وتعمل على زيادتها، وإنه على استعداد تام لاتخاذ كافة القرارات لتنفيذ هذه المقترحات والأفكار بعد دراستها ومراعاة كافة النقاط التي أثارها العاملون خلال الجولة.

وأضاف أن مجهود العاملين بمصلحة الضرائب يصب في صالح البلد كلها، حيث أن 75% من إيرادات الدولة تعتمد على حصيلة الضرائب وبالتالي فإن مصلحة الضرائب داعم قوي في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر.