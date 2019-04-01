الحكومة تستهدف جمع 8 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية في 2019-2020

كتب- عبدالقادر رمضان:

أظهر البيان المالي التمهيدي، لمشروع موازنة العام المالي المقبل، أن الحكومة تستهدف حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، مقابل 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وقالت وزارة المالية، في البيان، الذي نشرته مساء أمس الأحد، على موقعها الإلكتروني، إن من بين الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها في العام المالي المقبل، "تفعيل برنامج الطروحات العامة، الذي يتضمن تحديد مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء منها -حصة غير حاكمة- بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية وإضافية لسوق المال، وتوفير تمويل إضافي لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2018-2019".

وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضي، وتضمنت 23 شركة وبنكا، لكنها لم تطرح سوى حصة إضافية بنسبة 4.7% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، الشهر الماضي.

وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي، إنه جاري العمل على الإسراع بطرح ما بين شركتين إلى 3 شركات خلال الفترة المقبلة.​