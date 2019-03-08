إنفوجرافيك| قصة الشرقية للدخان.. 99 عامًا من "سجائر كليوباترا"

كتبت- شيماء حفظي:

نفذت الحكومة الأسبوع الماضي، أول الطروحات الحكومية في البورصة، الذي أعلنت عنه قبل عام، من خلال بيع حصة إضافية بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

والشركة الشرقية للدخان، تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي شركة مدرجة بالفعل في البورصة، وتم طرح الحصة الإضافية بقيمة 1.7 مليار جنيه.

ونفذت الحكومة عملية الطرح (خاصًا وعامًا)، حيث تم بيع نحو 4.257% من أسهم الشركة من خلال الطرح الخاص للمستثمرين وتمت تغطيته 1.8 مرة، واستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 94% من الطرح الخاص والمصريون نحو 6% فقط، حسب تصريح لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال لمصراوي.

واستحوذ الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرون سعوديون على نحو 25% من الحصة المطروحة للبيع من الشركة.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان، سجائر كليوباترا منذ نحو 99 عامًا، وتحتكر صناعة السجائر والدخان في مصر منذ تأسيسها في 1920.

وسجلت خلال العام المالي الماضي 2017 – 2018 صافي ربح بقيمة 4.3 مليار جنيه، كما أنتجت 85 مليار سيجارة بزيادة 2 مليار سيجارة عن العام السابق

وأنتجت في نفس العام 16 ألف طن معسل بانخفاض 5% عن العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات 4.6 مليون دولار بانخفاض 39% عن العام السابق

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