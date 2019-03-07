تعرف على أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، في مصر، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار21 استقر اليوم عند 626 جنيهًا.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم نحو 537 جنيهًا، كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 715 جنيهًا، وبقى سعر الجنيه الذهب عند مستوى 5008 جنيهات.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في حين قدمت شهية ضعيفة للأصول عالية المخاطر بعض الدعم للمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1% إلى 1284.59 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المعدن 0.1% مسجلا 1288.34 دولار للأوقية.