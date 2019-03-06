109 ملايين أوقية ذهب.. 8 أرقام تعادل قيمة ثروة أغنى رجل في العالم

كتب- مصطفى عيد:

واصل المليادير الأمريكي جيف بيزوس رئيس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية "وعائلته"، تصدره قائمة شبكة فوربس لأغنياء العالم لعام 2019 بقيمة 131 مليار دولار.

وتصدر الشبكة قائمتها بناءً على تقييم ثروات الأغنياء حول العالم في اليوم الثامن من فبراير الماضي.

ولكن بيانات الشبكة تظهر أن ثروة بيزوس قفزت مرة أخرى بقيمة 8.6 مليار دولار في أقل من شهر لتصبح حاليا 139.6 مليار دولار في آخر تحديث.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، تعادل قيمة ثروة جيف بيزوس (140 مليار دولار تقريبا) عددا من الأشياء التي تحاول إظهار قيمة هذه الثروة بصورة أقرب للناس.

ويمكن لجيف بيزوس أن يشتري بكامل ثروته- وهو سيناريو تخيلي- 109 ملايين أوقية ذهب، أو 2.15 مليار برميل من النفط الخام، بحسب بيانات بلومبرج.

كما تعادل قيمة ثروة بيزوس 0.722% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي 2.66% من إجمالي ثروة أغنى 500 شخص في العالم، وحوالي 35.4% من إجمالي الثروات المجمعة لأغنى 100 أمريكي.

وتعادل ثروة جيف بيزوس أيضا 9.89% من مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، و2.218% من إجمالي التعويضات الممنوحة لأعلى 200 رئيس تنفيذي في الولايات المتحدة، والتي تشمل الراتب الأساسي، إلى جانب العلاوات، والمكافأت وغيرها.

وتساوي ثروة بيزوس أيضا نحو 2.282.596 مرة من متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية.