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    الملا يبحث مع نائب البنك الأوروبي دعم عدد من المشروعات البترولية

    11:33 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    الملا يبحث مع نائب البنك الأوروبي دعم عدد من المشروعات البترولية

    وزير البترول خلال جلسة المباحثات

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء إن الوزير طارق الملا، بحث مع يورجن ريجتريك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مجالات التعاون المشتركة بين البنك وقطاع البترول.

    وقال بيان من الوزارة إن أوجه التعاون تأتي في مجال تقديم الدعم التمويلي والفني لعدد من المشروعات البترولية.

    وقال الملا في البيان إن ضمن هذه المشروعات، مشروع تنفيذ وحدة جديدة لمعالجة السولار بشركة الإسكندرية للبترول ومشروع استغلال الغازات المصاحبة لإنتاج البترول فى عدد من الحقول، وذلك بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل وتحسين الجوانب البيئية.

    وأشار الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض الدور المصري في تنفيذ التحول لمركز إقليمي للطاقة والاستفادة المشتركة لمصر ودول شرق المتوسط بما يدعم علاقات الشراكة مع دول الجوار بالإضافة إلى استعراض التطورات الإيجابية التي حققها قطاع البترول في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والبترول وتلبية احتياجات السوق المحلي.

    واستعرض الملا، برامج التطوير والتحديث لقطاع البترول لمواجهة التحديات ومسايرة التطورات الضخمة التي تشهدها صناعة البترول والجهود المبذولة لتطوير الكوادر البشرية وإعداد برامج متخصصة لإعداد العاملين من الإدارة المتوسطة لتأهيلهم لتولي المناصب القيادية فى المستقبل.

    وقال ريجتريك، في البيان إن البنك مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم وتوسيع آفاق التعاون مشيداً بالتطورات الإيجابية التي حققها قطاع البترول والتي تعطى دافعاً أكبر لفتح مجالات متعددة للتعاون المشترك في المشروعات البترولية وتوجه مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للغاز والبترول.

    وزارة البترول المشروعات البترولية البنك الأوروبي يورجن ريجتريك شركة الإسكندرية للبترول السولار

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