محمد العريان: تباطؤ اقتصاد أوروبا أسوأ مما يعتقد المستثمرون

القاهرة- وكالات

قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز الألمانية للتأمين إن اقتصاد أوروبا يتباطأ بوتيرة أكبر مما يعتقد كثير من المستثمرين، محذرا من أن ذلك يشكل أكبر تهديد للسوق.

وقال العريان في مقابلة مع وكالة رويترز إن البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة تحت تصرفه للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي، بينما الحكومات الأوروبية ليست مستعدة للاستجابة من خلال الإنفاق.

وتابع "يهون الناس من أمر سرعة التباطؤ في أوروبا".

وعدل صندوق النقد الدولي بالخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة في يناير، من 1.9 في المئة قبل ثلاثة أشهر. لكن العريان يعتقد أن تلك التوقعات الأقل مغرقة في التفاؤل.

ويتوقع العريان، وهو الرئيس التنفيذي السابق لبيمكو، وهي شركة استثمار عملاقة في السندات مملوكة لأليانز، أن تواجه منطقة اليورو صعوبات لتحقيق نمو نسبته واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وساهم الأثر المحتمل للتباطؤ في أوروبا والصين في دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتلميح في يناير كانون الثاني إلى أنه سيعلق رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، قائلا إنه سيتحلى "بالصبر" قبل اتخاذ أي خطوات، بعد أن رفع أسعار الفائدة أربع مرات في 2018.

لكن العريان، الذي يتابع البنك المركزي منذ فترة طويلة، قال إن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تغيير رسالته بحلول الصيف. وبلغ حجم الأصول التي تديرها أليانز 1.4 تريليون يورو في نهاية 2018.