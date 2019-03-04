فاليو مصر تسعى للتعاون مع جامعات مصرية في مجال البحث والتطوير

كتب- محمد علاء الدين:

قال معتز العجماوي، مدير إدارة البحث والإبتكار بشركة فاليو- مصر، إن الشركة تسعى لإبرام تحالفات مع ٣ جامعات في مصر للعمل معهم في مجال الأبحاث والتطوير خلال العام الجاري.

أضاف اليوم الاثنين أن شركته تقوم بتقديم نحو 2100 براءة اختراع كل عام، وهي النسبة التي تزداد سنوياً.

جاء ذلك خلال جلسات يوم وطني للإبتكار الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السادس وطن رقمي 2019.

وأوضح، أن شركته تقوم باختراع أجزاء جديدة للمركبات، حيث أن 50% من مبيعات الشركة تأتي من الابتكارات، مشيرًا إلى أن شركته تتعاون مع 184 مصنعًا على مستوى العالم.

وقال العجماوي إن فاليو مصر بدأت عام 2005 بـ 20 مهندسًا تطلق عليهم الشركة لفظ "المقاتلين"، ثم تطورت الشركة وتم تدشين كيان قانوني لها عام 2006، ووصل قوامها لألف مهندس في عام 2017.

وألمح إلى أن هناك شراكة بين فاليو، وسيمنز العالمية، لتطوير وبيع المحركات الكهربائية ذات الجهد العالي، والشواحن التي يمكن استخدامها في نماذج السيارات الكهربائية والمركبات التجارية الخفيفة.