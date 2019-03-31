الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيره له منذ 2016 بدعم القطاع النفطي

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، إن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59% على أساس سنوي، وفي الربع الثالث، بلغ معدل النمو السنوي 2.5%، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري،إن قطاع النفط قاد التعافي في الربع الأخير، في ظل تعزز الإنتاج، وخاصة في بداية الربع.

وواجه الاقتصاد السعودي صعوبات في السنوات الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص العجز الضخم في الموازنة.

وفي عام 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل نحو عشر سنوات.

وأظهرت البيانات يوم الأحد أن التعافي الاقتصادي في المملكة لا يزال يعتمد بكثافة على الإنتاج النفطي.

وبينما نما القطاع النفطي بنحو 6% على أساس سنوي، تراجع النمو في القطاع غير النفطي، وهو مهم في جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها، إلى 1.8% من 2.1% في الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت مالك ”نتوقع انخفاض رقم النمو الأساسي في 2019، مع تطبيق السعودية لتخفيضات إنتاج النفط“.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو السعودية المملوكة للدولة أنها اتفقت على شراء حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، مقابل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرقام كابيتال، ومقرها دبي، في مذكرة بحثية اليوم الأحد إن من المتوقع أن يدعم الاستحواذ نمو الائتمان ”مع استمرار تحسن نشاط الشركات بفعل زيادة زخم ترسية العقود، وخاصة قرب نهاية العام، وربما بفعل القروض التي ستطلبها أرامكو لتمويل الاستحواذ على سابك“.