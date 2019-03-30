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    الرواتب الجديدة للموظفين بعد قرار السيسي (انفوجرافيك)

    10:12 م السبت 30 مارس 2019
    الرواتب الجديدة للموظفين بعد قرار السيسي (انفوجرافيك)

    أرشيفية

    كتب - مصطفى عيد:
    تصميم - حسين مصطفى:
    قالت وزارة المالية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر.

    وأشارت الوزارة إلى أنها ستشرع فورًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل، رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

    ونقدم لكم في الانفوجرافيك التالي الرواتب الجديد للموظفين بعد قرار السيسي.

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