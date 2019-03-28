مستشار وزيرة التضامن يتحدث عن تفاصيل حكم "معاش العلاوة الخاصة" (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، إن الوزارة لجأت إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، من أجل تحديد آلية تنفيذه.

وقال في حوار لمصراوي، أن هناك حكمين أحدهما صادر في مارس 2018 من محكمة القضاء الإداري وينص على أنه من حق صاحب المعاش أن يحصل على 80% من العلاوات الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي أسوة بما كان يتم قبل عام 2006.

وتابع أن الحكم الثاني صادر من محكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي وينص على تعديل حكم القضاء الإداري وأن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات باحتساب العلاوات غير المضمومة لمتوسطه وبنسبة 80% منها، وأنه بذلك لم يتطرق لـ "لمعاش العلاوة الخاصة"، وإنما تحدث عن "معاش الأجر المتغير" الذي تحسبه الوزارة بالفعل بكامل قيمته عند تسوية المعاش.

وأوضح حسن أن الوزارة دأبت عند حساب متوسط الأجر المتغير أن تحسبه على كامل العلاوات الموجودة بهذا الأجر والتي لم تضم إلى الأجر المتغير وبنسبة 100%، "وهو ما يعني أن الحكم يطلب من الوزارة إعادة تسوية المعاشات باحتساب هذه العلاوات التي كنت أحسبها بالفعل ولم يتطرق إلى معاش العلاوة الخاصة".



ما هو معاش العلاوة الخاصة؟

يقول حسن إنه منذ 1987 بدأت الحكومة في إقرار علاوة خاصة للعاملين في الدولة واستمرت حتى عام 2015، حيث تم إلغاء العلاوة الخاصة في قانون الخدمة المدنية كما تم إلغاء الأجر المتغير والأساسي، وأصبح هناك أجر وظيفي وأخر مكمل.

وأضاف حسن أن العلاوات الخاصة كانت عنصرًا من العناصر التي يحسب على أساسها متوسط الأجر المتغير في حال خروج الموظف على المعاش، وفي عام 1992 صدر قانون يقول إن العلاوة الخاصة تٌضم إلى الأجر الأساسي بعد مرور 5 سنوات من صرفها.

وقال حسن: "طالما لم تضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي تظل ضمن عناصر الأجر المتغير وتدخل في حساب معاش الأجر المتغير بكامل قيمتها لأنه يتم تحصيل عنها اشتراك تأميني".

وأضاف حسن أنه منذ عام 1988 كان قانون زيادة المعاشات الذي يصدر سنويا، يتضمن مادة تقول أن يضاف لمعاش الأجر المتغير 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وهو ما يعني أن كل علاوة خاصة لا تضاف للأجر الأساسي نصرف منها 80% وتضاف لمعاش الأجر المتغير وتتحمل الخزانة العامة قيمتها.

وأضاف أن العلاوة الخاصة ما دامت غير مضمومة يصرف منها معاش علاوة خاصة بالإضافة إلى معاش الأجر المتغير.

وبحسب حسن فإن "معاش الأجر المتغير له حسبة ومعاش العلاوة الخاصة له حسبة تانية".

وقال حسن إن معاش الأجر المتغير يحسب على متوسط الأجور ويضم عليه كل العلاوات بكامل قيمتها، لكن الدولة أعطت خاصية أو ميزة أخرى لأصحاب المعاشات بأن تضيف 80% من آخر 5 علاوات وهو ما يعرف بـ "معاش العلاوة الخاص".

ووفقًا لحسن فإن متوسط الأجر المتغير يتحمله صندوق التأمينات، لكن معاش العلاوة الخاصة تتحمله الخزانة العامة.

ويقول حسن إن المؤمن عليه يكون لديه معاش أجر أساسي ومعاش أجر متغير ومعاش علاوة خاصة وتجمع جميعًا لتكون في معاش واحد يصرف للمؤمن عليه حال خروجه من المعاش.

ماذا حدث منذ 2006؟

منذ 2006 يصدر قرار زيادة المعاشات بدون المادة التي تضيف العلاوة الخاصة للأجر المتغير واستمر هذا الأمر حتى 2015 حيث صدر قانون الخدمة المدنية والذي ألغى العلاوة الخاصة.

وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش من أول 2006 وحتى 2015 لم يستفد بإضافة الخمس علاوات الأخيرة للأجر المتغير، وهو ما كان مثار للطعن أمام القضاء من قبل الموظفين.

اقرأ أيضا:

ما شروط استفادة القطاع الخاص من حكم العلاوات لأصحاب المعاشات؟ (فيديو)

التضامن تجيب: من يتحمل تكلفة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟ (فيديو)

التضامن تقدم مذكرة لمجلس الدولة للفصل في حكم علاوات أصحاب المعاشات

مستشار وزيرة التضامن يوضح كيفية حساب العلاوات لأصحاب المعاشات (فيديو)

كيف تخطط وزارة التضامن لاستثمار أموال التأمينات بعد ردها من المالية؟

مستشار وزيرة التضامن يوضح عدد المستفيدين من ضم علاوات أصحاب المعاشات (فيديو)