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    تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:26 م الخميس 28 مارس 2019
    تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    أرشيفية

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار العملات

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