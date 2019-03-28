"كشف طبي بالفيديو كونفرانس".. طلعت يفتتح مشروعات تكنولوجية بجنوب سيناء

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كتب- محمد علاء الدين:

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، عددا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة جنوب سيناء، بحسب بيان من وزارة الاتصالات.

كما شهد الوزير والمحافظ مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة جنوب سيناء بديوان عام المحافظة في مدينة الطور لدعم وإتاحة وتطوير الخدمات وتأهيل وبناء قدرات الشباب، وهو ما يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ووقع اتفاقية التعاون عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات للمسئولية والخدمات المجتمعية، وخالد متولي مساعد محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية، نيابة عن سكرتير عام المحافظة.

وقال وزير الاتصالات إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطويع التكنولوجيا لتيسير حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وبالأخص في المناطق النائية.

وأضاف أن التعاون يشمل تطوير عدد من مراكز الشباب وربطها بكابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم في عدد من المجالات التكنولوجية والتسويق الرقمي.

وتنص الاتفاقية علي تطوير وزارة الاتصالات الخدمات الصحية داخل 6 منشآت صحية بمحافظة جنوب سيناء عن طريق إدخال تقنية التشخيص والعلاج عن بعد، وهي التقنية التي تمكن المواطنين من تلقي خدمة طبية متميزة على أيدي كبار الأساتذة في مناطق تواجدهم دون تحمل مشقة وعبء الانتقال إلى المدن الرئيسية للحصول على تلك الخدمة، بحسب البيان.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أن المواطنين سيحصلون على هذه الخدمة بواسطة أجهزة طبية متطورة متصلة بخطوط ربط تتيح للاستشاريين في المستشفيات المركزية الكشف على المواطنين في المنشآت الصحية الصغيرة والتي تكون موجودة غالبا في المناطق البعيدة، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس وعدد من التطبيقات الطبية الحديثة.

كما تشتمل الاتفاقية أيضا توفير الإتاحة التكنولوجية للموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا باستمرار من متابعة كافة الأخبار المتعلقة بمحافظتهم، بالإضافة إلى تطوير مركز خدمة المواطنين بالمحافظة وإتاحة خدماته تكنولوجيا لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولاسيما الإعاقة السمعية.

وقالت وزارة الاتصالات إن التكنولوجيا المساعدة التي سيتم استخدامها لإتاحة تلك الخدمات سواء كانت خدمات المواطنين أو إتاحة الموقع الالكتروني هي تكنولوجيا مبتكرة تم تطويرها من خلال المسابقة السنوية التي تطلقها وزارة الاتصالات لدعم وتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحمل اسم مسابقة "تمكين".

وتشتمل الاتفاقية أيضا على تأهيل 7 مراكز مجتمعية متكاملة دامجة داخل 7 مراكز شباب لتقديم خدمات التدريب والتأهيل التكنولوجي لشباب المحافظة من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.

وتتعاون الوزارة في هذا المشروع مع عدد من الشركات العالمية في مجال التدريب لتقديم دورات تدريبية لبناء قدرات الشباب بمحافظة جنوب سيناء بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وفقا للبيان.

وأضافت الوزارة أنها تعتمد في تنفيذ هذه المشروعات على شركاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الربط بين مثلث التنمية والمتمثل في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت عبير شقوير إن الدور الرئيسي للتكنولوجيا هو إلغاء المسافات وتيسير وصول الخدمات إلى كافة المواطنين مهما كانت درجة بعدهم عن العاصمة أو المحافظات المركزية، لاسيما الخدمات الصحية مثل مشروع العلاج عن بعد؛ مؤكدة أهمية المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة والتي تعد نافذة هامة جدا لتطوير قدرات ومهارات الشباب تكنولوجيا لمواكبة تطور سوق العمل.

وتفقد الوزير والمحافظ؛ يرافقهما عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات؛ سير العمل بسنترال الطور الرئيسي، ومركز خدمة العملاء الملحق به، كما افتتحا مركز خدمة عملاء المروة بعد تطويره وتجديده؛ وذلك لخدمة مدينة الطور، بسعة إجمالية 13328 مشتركا.

ويقدم المركزان التابعان للشركة المصرية للاتصالات جميع خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة، مثل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلي والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية وكروت كبائن التليفونات العامة، والاستعلام وتحصيل الفواتير، كما يتم من خلال المركز تقديم خدمات الإنترنت.

يذكر أن عدد السنترالات بمحافظة جنوب سيناء يبلغ 4 سنترالات رئيسية، و14 سنترالا فرعيا، و168 كابينة "MSAN"، ومن المقرر الانتهاء من تركيب 29 كابينة إضافية بنهاية شهر أبريل للعام الحالي، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بجميع كبائن "MSAN"، والكبائن النحاسية، بحسب البيان.

ويبلغ عدد المشتركين في خدمات التليفون الأرضي في جنوب سيناء 26067 مواطنا، فيما يبلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت 16548 مواطنا.

كما افتتح الوزير والمحافظ، يرافقهما عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مركز الخدمات البريدية - الطور الرئيسي، ومركز الخدمات البريدية المروة.

ويقدم المركزان اللذان تم افتتاحهما الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية من خلال موظفين مدربين على أعلى مستوى لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، وفقا للبيان.

ويخدم مركز خدمات الطور الرئيسي ما يقرب من ٤٥ ألف مواطن؛ في حين يخدم مركز خدمات المروة ما يقرب من ٣٥ ألف مواطن.

وقال عصام الصغير إن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري لإحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن مراكز الخدمات البريدية أصبحت وجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة.

وأضاف أن المواطن يستطيع من خلال هذه المراكز سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كافة الخدمات البريدية الأخرى.

وتضم منطقة بريد جنوب سيناء ٢٣ مكتب بريد منتشرة على مستوى المحافظة لتقديم خدمات البريد المصري لجميع المواطنين بالمحافظة، وفقا للبيان.