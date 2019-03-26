بنك مصر يصدر بطاقة "ميزة" للخصم المباشر الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر، لـ "مصراوي"، إن البنك يعتزم إصدار بطاقة "ميزة" للخصم المباشر، في بداية الشهر المقبل، من أجل إتاحة خدمة السحب أو الإيداع لعملاء البنك باستخدامها.

وأضاف المصدر، أن البنك أصدر حتى الآن، حوالي 90 ألف بطاقة، مدفوعة مقدما، تحمل شعار "ميزة".

وأشار إلى أن البنك يستهدف إصدار مليون بطاقة بنهاية العام الجاري.

وكان بنكا مصر والأهلي طرحا بطاقة ميزة المدفوعة مقدما للعملاء بداية من شهر يناير الماضي، تنفيذا لتعليمات البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات، بالتوسع في ميكنة المدفوعات إلكترونيا باستخدام أول كارت وطني يحمل علامة تجارية مصرية.

ويستهدف المركزي إصدار 20 مليون كارت "ميزة" خلال 3 سنوات، بحسب ما قاله أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة لمصراوي.

وبطاقة ميزة هي بطاقة بنكية للاستخدامات المختلفة، والغرض الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية.

ويمكن استخدام ميزة في سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا، إضافة إلى استخدامها في الشراء من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).

كما تتيح البطاقة الجديدة التسوق والسداد عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية.

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