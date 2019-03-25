  • عاجل:رياح 40 كم وأتربة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل تقلبات 72 ساعة مقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    امتحان أولى ثانوي علاوات أصحاب المعاشات هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    مصر للألومنيوم ترفع توقعاتها لخسائرها في العام المقبل لـ342 مليون جنيه

    03:14 م الإثنين 25 مارس 2019
    مصر للألومنيوم ترفع توقعاتها لخسائرها في العام المقبل لـ342 مليون جنيه

    مصر للألومنيوم

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهرت الموازنة التخطيطية لشركة مصر للألومنيوم بعد تعديلها من مجلس الإدارة، أنها رفعت توقعاتها لصافي خسارتها بعد الضرائب خلال العام المالي المقبل إلى نحو 342 مليون جنيه مقابل 167.4 مليون جنيه في الموازنة التخطيطية قبل تعديلها، والتي أصدرتها منذ شهر، بنسبة زيادة 104.3%.

    يأتي ذلك رغم تثبيت الشركة مستهدفاتها لإجمالي المبيعات خلال العام المقبل عند نحو 14 مليار جنيه في الموازنة التخطيطية المعدلة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الاثنين، وذلك مقارنة بنفس الموازنة قبل تعديلها، وكذلك تثبيت قيمة الاستثمارات بمقترح الموازنة الاستثمارية بقيمة 300 مليون جنيه.

    كما خفضت الشركة توقعاتها لصافي الربح خلال العام المالي الجاري إلى 601.4 مليون جنيه في الموازنة التخطيطية المعدلة مقابل 665.7 مليون جنيه صافي ربح متوقع في الموازنة التخطيطية قبل تعديلها.

    وتتوقع الشركة أن يصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 17.91 جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري.

    شركة مصر للألومنيوم الموازنة التخطيطية الدولار

    الخبر التالى:

    البنك الأهلي يعتزم إطلاق بطاقة "ميزة" للمرتبات والخصم المباشر قريبًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان