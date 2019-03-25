مصر للألومنيوم ترفع توقعاتها لخسائرها في العام المقبل لـ342 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت الموازنة التخطيطية لشركة مصر للألومنيوم بعد تعديلها من مجلس الإدارة، أنها رفعت توقعاتها لصافي خسارتها بعد الضرائب خلال العام المالي المقبل إلى نحو 342 مليون جنيه مقابل 167.4 مليون جنيه في الموازنة التخطيطية قبل تعديلها، والتي أصدرتها منذ شهر، بنسبة زيادة 104.3%.

يأتي ذلك رغم تثبيت الشركة مستهدفاتها لإجمالي المبيعات خلال العام المقبل عند نحو 14 مليار جنيه في الموازنة التخطيطية المعدلة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الاثنين، وذلك مقارنة بنفس الموازنة قبل تعديلها، وكذلك تثبيت قيمة الاستثمارات بمقترح الموازنة الاستثمارية بقيمة 300 مليون جنيه.

كما خفضت الشركة توقعاتها لصافي الربح خلال العام المالي الجاري إلى 601.4 مليون جنيه في الموازنة التخطيطية المعدلة مقابل 665.7 مليون جنيه صافي ربح متوقع في الموازنة التخطيطية قبل تعديلها.

وتتوقع الشركة أن يصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 17.91 جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري.