الاتحاد الدولي للاتصالات: عقد مؤتمرنا بشرم الشيخ استجابة لدعوة السيسي

كتب- محمد علاء الدين:

قال هولين جاو رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات إن عقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر المقبل، يأتي بعد تلقي الاتحاد دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمر في المدينة خلال عام 2016.

وأضاف جاو أنه زار مدينة شرم الشيخ في 2016 بعد دعوة الرئيس السيسي في ذلك الوقت التي كانت ألمانيا ودول أخرى أوقفت رحلاتها لمصر، ولكنه وجدها مدينة جميلة وهادئة ورأى العاملين بها وهم يتحدثون العديد من اللغات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، بمناسبة توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات والاتحاد الدولي لاستضافة مصر مؤتمر الاتصالات الراديوية في شرم الشيخ في أكتوبر 2019.

وقال وزير الاتصالات، خلال المؤتمر، إن استضافة مصر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يبعث الكثير من الرسائل الإيجابية، حيث يعقد المؤتمر لأول مرة خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف منذ 20 عاما.

وأضاف الوزير أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يعكس مكانة مصر عالميا، ويؤكد تقدير الاتحاد الدولي للاتصالات للكفاءات والكوادر بسوق الاتصالات المصري.

وبحسب الوزير، سيناقش المؤتمر نظم البث الرقمي ومنظومة الاتصالات اللاسلكية وصناعة الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تكنولوجيات الجيل الخامس وتعريفها العلمي، والحيز الترددي للجيل الخامس، وسينتهي المؤتمر بتوقيع معاهدة تحمل اسم "شرم الشيخ 19" ترسيخا لهذا المؤتمر التاريخي.

وقال ماريو مانوفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، إن استخدام الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية سيزداد في المستقبل، فالمستقبل يسير نحو الأجهزة الذكية.

وأضاف أن استخدام الأجهزة الذكية والحصول على الخدمات من خلال هذه الأجهزة يعتمد على الترددات، وهنا تأتي أهمية المؤتمر الذي سيعقد في أكتوبر المقبل والذي سيتم خلاله مناقشة الحيز الترددي لتكنولوجيا الجيل الخامس، والتي تحقق طفرة في مجال الأجهزة الذكية والخدمات التي تقدم من خلالها.