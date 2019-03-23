رئيس المصرف المتحد: 15% نموًا في التدفقات الدولارية خلال شهرين

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إن التدفقات الدولارية على البنك شهدت نموا خلال شهري يناير وفبراير بنسبة بلغت 15%، مع زيادة إقبال الصناديق العالمية على شراء الجنيه وكذلك نمو موارد البنك الدولارية من الصادرات والتنازلات بين العملاء.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم على هامش منتدى مصر الاقتصادي أن إجمالي التدفقات الدولارية على البنك بلغت 1.4 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦ وحتى نهاية الشهر الماضي.

وقال إن المعروض النقدي من الدولار بالبنك أكثر من الطلبات.

وأضاف ان أعمال البنك شهدت نموا خلال العامين الماضيين ومع تحقيق معدلات ربحية مرتفعة لنجاح خطة إعادة هيكلة المصرف.