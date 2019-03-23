فودافون تسحب شريحة بقيمة 2.1 مليار جنيه من قرضين بالبنوك

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مصرفي، لمصراوي، إن شركة فودافون مصر سحبت شريحة بقيمة 2.1 مليار جنيه من قرضين لها بالبنوك الأربعاء الماضي، لتمويل نفقاتها الرأسمالية.

وكان مصراوي نشر الأسبوع الماضي، موافقة بنك مصر على ضخ 4.5 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لشركة فودافون مصر، بهدف تمويل نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية.

وأشار المصدر إلى أن الشريحة تم سحبها من قرضين لفودافون بالبنوك تتضمن 900 مليون جنيه من قرض بنك مصر البالغ 4.5 مليار جنيه، وشريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه من قرض سابق مع تحالف بنكي يشارك به بنك مصر.

وتعتبر فودافون أكبر شركات المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين.

وتملك فودافون البريطانية حصة أغلبية في فودافون مصر وتملك المصرية للاتصالات 45% فيها.

وكانت فودافون اتفقت الشهر الماضي، مع المصرية للاتصالات، على صرف 5.5 مليار جنيه من الأرباح المحتجزة لدى فودافون لصالح المصرية، وهو ما يمثل نحو 82% من الأرباح المحتجزة.