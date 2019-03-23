  • عاجل:"شبورة كثيفة وأمطار".. الأرصاد تُعلن توقعات طقس السبت والأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    فودافون تسحب شريحة بقيمة 2.1 مليار جنيه من قرضين بالبنوك

    02:20 م السبت 23 مارس 2019
    فودافون تسحب شريحة بقيمة 2.1 مليار جنيه من قرضين بالبنوك

    فودافون

    كتبت - منال المصري:

    قال مصدر مصرفي، لمصراوي، إن شركة فودافون مصر سحبت شريحة بقيمة 2.1 مليار جنيه من قرضين لها بالبنوك الأربعاء الماضي، لتمويل نفقاتها الرأسمالية.

    وكان مصراوي نشر الأسبوع الماضي، موافقة بنك مصر على ضخ 4.5 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لشركة فودافون مصر، بهدف تمويل نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية.

    وأشار المصدر إلى أن الشريحة تم سحبها من قرضين لفودافون بالبنوك تتضمن 900 مليون جنيه من قرض بنك مصر البالغ 4.5 مليار جنيه، وشريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه من قرض سابق مع تحالف بنكي يشارك به بنك مصر.

    وتعتبر فودافون أكبر شركات المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين.

    وتملك فودافون البريطانية حصة أغلبية في فودافون مصر وتملك المصرية للاتصالات 45% فيها.

    وكانت فودافون اتفقت الشهر الماضي، مع المصرية للاتصالات، على صرف 5.5 مليار جنيه من الأرباح المحتجزة لدى فودافون لصالح المصرية، وهو ما يمثل نحو 82% من الأرباح المحتجزة.

    فودافون تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل بنك مصر شركات المحمول
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان