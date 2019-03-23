بعد تراجعه 8 جنيهات أمس.. تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 631 جنيها للجرام، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 540.8 جنيه خلال تعاملات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 721 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو فاقمت مخاوف من تباطؤ عالمي وهو ما أثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة ودفع المعدن النفيس إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي في حوالي شهرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1313.22 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.4% لتبلغ 1312.30 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.