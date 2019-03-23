المنتدى الاقتصادي العالمي يختار مؤسس "وظف" كقائد عالمي لقطاع الاتصالات بمصر

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF عن اختيار المصري أمير شريف مؤسس موقعي الوظائف "وظف" و"فرصنا"، أحد القادة الشباب في العالم، بحسب بيان من شركة وظف اليوم السبت.

ويتم منح هذا التمييز كل عام لعدد من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا تقديراً لإنجازاتهم المهنية والتزامهم تجاه المجتمع وقدرتهم على المساهمة في تشكيل مستقبل العالم، بطرحهم حلول ملهمة.

ويعد شريف أول مرشح مصري يتم اختياره من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وساعد "وظف" و"فرصنا" أكثر من 25 ألف شركة في العثور على الكفاءات اللازمة لأعمالها، وساعدا أيضًا أكثر من 250 ألف باحث عن عمل في مصر على إيجاد الفرصة المناسبة.

ويهدف الموقعين بحلول عام 2020 إلى مساعدة أكثر من مليون باحث عن عمل في العثور على وظائف مناسبة لخلق تأثير أكثر إيجابية في سوق العمل المصرية.

ويعد مارك زوكربيرج، و إيلون ماسك، جاك ما، من بين أكبر الأسماء التي تم تقديرها في الأعوام السابقة.

وفي بيان صحفي قال أمير شريف، نستخدم التكنولوجيا لحل تحديات التوظيف ونتحرك نحو التثقيف من أجل التوظيف أيضًا أملًا بسد الفجوات المتزايدة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا عبر الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".