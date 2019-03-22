اليورو يرتفع وحيدا.. 6 عملات تهبط أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر اليورو وحيدا أمام العملة المحلية، وفقًا للأسعار المعلنة في البنك أمس الخميس، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وتراجع سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي 11 قرشًا ليسجل أمس الخميس 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع مقابل 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي ليسجل أمس 56.80 جنيه للشراء و57.19 جنيه للبيع، مقابل 57.08 جنيه للشراء و57.47 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وهبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع مقابل 4.63 جنيه للشراء و4.65 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع، ليسجل أمس 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، مقابل 4.74 جنيه للشراء و4.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الريال القطري ليسجل 4.78 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع، مقابل 4.51 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

تراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 22.60 جنيه للشراء و22.94 جنيه للبيع، مقابل 22.91 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

بينما ارتفع سعر شراء اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 19.62 جنيه للشراء و19.83 جنيه للبيع، مقابل 19.60 جنيه للشراء و19.79 جنيه للبيع.